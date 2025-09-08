Первый пост в канале "Кремль. Новости" выложен в понедельник в 10:20 мск

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальный канал президента РФ в национальном мессенджере Max за первые два часа работы собрал больше 15 тыс. подписчиков, убедился корреспондент ТАСС.

Первый пост в канале "Кремль. Новости" выложен в понедельник в 10:20 мск. Примерно в 10:40 мск о появлении нового канала сообщили на официальном ресурсе Кремля в Telegram.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.