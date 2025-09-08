Без электроснабжения остаются более 7 тыс. абонентов

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. ВСУ атакуют беспилотниками энергосистему Каменско-Днепровского муниципального круга в Запорожской области, не давая провести ремонтные работы, которые начались еще 5 сентября. Без электричества остаются более 7 тыс. абонентов, сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

"В результате артиллерийского обстрела, произошедшего 5 сентября текущего года, произошло отключение подстанции, что привело к нарушению штатного энергоснабжения. Потребление части абонентов было восстановлено, но в связи с постоянными обстрелами и атаками БПЛА ремонтно-восстановительные работы не дают ожидаемого результата. По состоянию на 8 сентября без электричества остаются 7 122 абонента в городе Каменка-Днепровская и селе Водяное", - сообщили в администрации.

Только с начала дня 8 сентября в Каменке-Днепровской зафиксировано восемь артиллерийских ударов.