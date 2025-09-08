В Петербурге планируют вакцинировать от гриппа порядка 3,5 млн человек

Это 63% населения города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Порядка 3,5 млн человек планируют вакцинировать против гриппа в Петербурге, что составит 63% населения города. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области Ирина Катаева.

"В прошлом году мы привили где-то 61% нашего населения, [в этом году] мы запланировали привить порядка 3,5 млн человек - около 63% населения города. Из низ них порядка 500 тыс. - дети", - сказала она.

По словам специалиста, вакцина в город начала поступать с августа, на сегодняшний день уже привито 6% населения.

"Заболеваемость растет, почему мы и призывать начать прививаться сейчас, потому что кроме гриппа у нас есть ОРВИ, новая коронавирусная инфекция. <…> Мы уже видим на 36-й календарной неделе прошедшей, что у нас заболеваемость ОРВИ увеличилась на 15%, если сравнивать четыре недели - то это порядка 52% по Петербургу", - сказала Катаева.

Начальник отдела эпиднадзора добавила, что в Ленобласти планируют вакцинировать против гриппа около 1 млн человек, из них более 200 тыс. - дети.