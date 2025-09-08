Там можно найти главные новости строительной отрасли и сферы ЖКХ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минстрой России завел официальный канал в Max. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по итогам еженедельного оперативного совещания под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

"В отечественном мессенджере Мax создана официальная страница Минстроя. В канале можно найти главные новости строительной отрасли и сферы ЖКХ", - говорится в сообщении.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы.