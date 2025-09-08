Всем собственникам также полагается материальная помощь

САРАТОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Собственникам 36 квартир в доме на улице Блинова, где в конце июля произошел взрыв, полагаются сертификаты на покупку нового жилья. Их получили владельцы 31 квартиры, сообщила пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.

"Всего в списке пострадавших значатся 54 собственника 36 квартир, свидетельства выданы 48 собственникам, это 31 квартира. Добавлю, что всем собственникам также полагается материальная помощь за утраченное частично или полностью имущество", - приводятся слова министра строительства и ЖКХ области Михаила Бутылкина.

По его словам, владельцы 12 квартир подобрали новое жилье и предоставили в министерство договоры купли-продажи для перечисления выплат на общую сумму 40,3 млн рублей. После согласования документов деньги перечислили собственникам двух квартир на сумму 8,6 млн рублей.

Ранее сообщалось о решении назначить выплаты с предоставлением сертификата на покупку жилья в дополнение к другим мерам поддержки для жителей, которые полностью утратили свое имущество. Сумма будет определяться исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ, - 88,8 тыс. рублей. Для выплат собственникам из резервного фонда правительства Саратовской области выделили свыше 168 млн рублей.