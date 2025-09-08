Ей было 102 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский ученый-филолог Аза Тахо-Годи умерла в возрасте 102 лет.

Об этом сообщила Межрегиональная общественная организация писателей "Русский ПЕН-центр".

"Русский ПЕН-центр и "Дом А. Ф. Лосева" с глубоким прискорбием сообщают о том, что 8 сентября после продолжительной болезни на 103-м году жизни скончалась старейший член Русского ПЕН-центра, соратница и хранительница творческого и духовного наследия Алексея Федоровича Лосева Аза Алибековна Тахо-Годи", - говорится в сообщении.