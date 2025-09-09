Главный редактор RT ранее сообщила о серьезной болезни

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после перенесенной операции. Об этом она написала в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома".

"Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите", - написала она.

Симоньян не стала раскрывать подробностей и лишь отметила, что в дальнейшем будет уповать на господа.

Она выразила благодарность всем, кто переживал и молился за нее. "Я вас тоже очень люблю и ценю", - написала журналистка.

7 сентября Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" сообщила о "страшной тяжелой болезни" и предстоящей операции.