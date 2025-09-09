По информации ведомства, показатель на первое полугодие составил 2 722 человека

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Численность россиян, которые проходят альтернативную гражданскую службу, в первом полугодии 2025 года составила 2 722 человека. Об этом свидетельствуют данные Роструда, которые изучил ТАСС.

Для сравнения, в первом полугодии 2024 года показатель составлял 2 022 человека, а во втором - 2 439 человек.

Ранее Минтруд России предложил расширить список профессий для альтернативной службы в 2025 году, в него планируют включить токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. Таким образом, в списке теперь будет 271 профессия. Также количество предприятий, где можно пройти альтернативную службу, планируют увеличить с 1 671 до 1 792.