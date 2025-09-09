Кабмин РФ поддержал проект, запрещающий детям и пьяным выгуливать опасных собак

В правительстве отметили, что законопроект примут при условии его доработки

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в целом поддержало законопроект, запрещающий выгуливать собак опасных пород пьяным людям и подросткам до 16 лет.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

Инициаторами законопроекта стали депутаты от большинства парламентских фракций - "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - За правду".

Суть поправок

Авторы инициативы предлагают внести изменения в закон об ответственном обращении с животными. Они отмечают, что собаки определенных пород представляют "потенциальную опасность для жизни и здоровья человека". В том числе речь идет о породах, обладающих "генетически детерминированными качествами агрессии и силы". Правительством в список потенциально опасных включены, в частности, некоторые бульдоги, гибриды волка, питбульмастифы.

Парламентарии считают, что нужно усилить ответственность для владельцев таких питомцев. Свою позицию они аргументируют случаями нападения собак на людей, в том числе детей и женщин. Депутаты обратили внимание, что в ряде регионов для детей и пьяных уже введены ограничения на выгул собак (иногда речь идет только о крупных породах). Мера объясняется тем, что такие люди не способны контролировать поведение своего питомца.

Теперь это предлагается распространить на всю страну. По задумке, выгуливать опасных собак будет запрещено детям до 16 лет без сопровождения родителей, а также людям в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Исключение сделано для случаев, когда владелец выпускает питомца на личную огороженную территорию.

Позиция правительства

Кабмин обратил внимание на то, что навредить окружающим могут не только собаки из перечня опасных пород, но и другие - крупного размера с большой физической силой. Указано также, что законодательством РФ к состоянию опьянения относятся "не только алкогольное и наркотическое, но и иное токсическое опьянение".

"Следует отметить, что в отдельных субъектах РФ уже установлен законодательный запрет на выгул собак лицами, не достигшими 14 или 16 лет, без сопровождения их родителей и иных законных представителей, лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также лицами, признанными недееспособными", - добавили в правительстве.

Там предложили определить на федеральном уровне "единые подходы к физическим качествам собак и требования к лицам, осуществляющим выгул". При этом должны быть учтены полномочия регионов устанавливать собственные дополнительные требования к содержанию домашних животных.