Минобрнауки: Россия - один из мировых лидеров по числу иностранных студентов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия является одной из стран-лидеров по числу привлеченных иностранных абитуриентов. Об этом в преддверии XI Санкт-Петербургского культурного форума в интервью ТАСС сообщил сопредседатель Российского исторического общества (РИО), заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Наша страна - один из мировых лидеров по количеству привлеченных иностранных студентов. Те, кто ограничивают себя в сотрудничестве с нами, сами себя наказывают. Наказывают своих же ученых, преподавателей, своих граждан", - сказал он.

Могилевский рассказал, что интенсивными темпами развивается сотрудничество в сфере высшего образования с Китаем и Вьетнамом, напомнил, что в мае было подписано межправительственное соглашение о создании межгосударственной организации Центра русского языка имени А. С. Пушкина в Ханое. Кроме того, Россия активно взаимодействует с Малайзией и странами Персидского залива. Плодотворное сотрудничество происходит и с африканскими странами: с Южной Африкой, Египтом и Эфиопией, со странами Сахеля. Наращивается сотрудничество с Бразилией и другими странами Латинской Америки, поддерживаются традиционно хорошие контакты с Венесуэлой и Кубой. В приоритете также страны Центральной Азии и Закавказья.

"Мы видим, что количество иностранных студентов в России растет. Причем тут нужно понимать одну важную вещь - растет количество именно платных студентов. Количество студентов, которые поступают по квоте правительства России, остается неизменным. А прирастают иностранные студенты, обучающиеся платно. Они привозят сюда большие деньги - не только за образование. Они здесь живут, питаются, лечатся, ходят в музеи, театры. Это приличный вклад в российскую экономику. Не говорю даже о других выгодах, таких как растущее гуманитарное влияние", - добавил замминистра.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 11 по 13 сентября 2025 года. Секция, которую курирует Могилевский, называется "Традиционные ценности как основа диалога культур", она частично будет проходить в музее-заповеднике "Гатчина".

