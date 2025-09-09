Там опубликовали два поста, которые суммарно собрали более 25 тыс. реакций

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число подписчиков официального канала президента России Владимира Путина "Кремль.Новости" в мессенджере Max за первые сутки превысило 150 тыс. человек, убедился корреспондент ТАСС.

Канал был создан 8 сентября. Уже к середине дня он насчитывал 42,3 тыс. подписчиков. В канале опубликовано два поста, которые суммарно собрали более 25 тыс. реакций.

На канал Кремля в Telegram сейчас подписано более 292 тыс. человек. У пресс-службы президента РФ также есть официальные аккаунты в VK, на Youtube и Rutube.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.