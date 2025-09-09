Каждый месяц, начиная с сентября и до конца 2025 года, специалисты службы будут готовы подробно ответить на вопросы о порядке применения новых критериев неиспользования земли

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Росреестр организовал по всей стране "горячие линии" по признакам неиспользования земельных участков, отмечается в сообщении ведомства.

"Росреестр в связи с началом применения с 1 сентября 2025 года признаков неиспользования земельных участков в населенных пунктах, садовых и огородных участков организовал тематические "горячие линии" для граждан во всех территориальных управлениях ведомства", - отмечается в сообщении.

Каждый месяц, начиная с сентября и до конца 2025 года, специалисты службы будут готовы подробно ответить на вопросы о порядке применения новых критериев неиспользования земли. Например, какие именно признаки говорят о неиспользовании земельных участков с конкретным целевым назначением и видом разрешенного использования. Специалисты также объяснят, что делать, если участок временно простаивает из-за объективных причин (например, наследственные споры или судебные тяжбы).

Подробная информация о дате и времени проведения "горячих линий" будет размещена на сайтах территориальных органов Росреестра. Дополнительно уточнить информацию можно будет по телефонам региональных управлений ведомства.