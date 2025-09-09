Как красота убивала мужчин и женщин. О самых опасных трендах в истории

Всемирный день красоты — повод задуматься о том, как менялись представления о красоте и к каким трагедиям приводили регулярные попытки соответствовать стандартам своей эпохи. Токсиколог Алексей Водовозов и историк Ксения Чепикова — о самых жестоких трендах в истории человечества

Свинцовые белила, мышьяк, белладонна, ртуть, сурьма, аконит, множество других ядовитых растений и даже радий повсеместно использовались в приготовлении косметики, мазей, зубных порошков и других средств ухода. В разное время жертвами красоты становились королева Англии Елизавета I, бабушка Ивана Грозного Софья Палеолог, княгиня Ефросиния Старицкая, Евдокия Стрешнева — жена Михаила Федоровича Романова, и многие другие... История косметических ошибок, начавшаяся в Древнем Риме со свинцовых белил, продолжается до сих пор.

Белоснежная кожа в обмен на жизнь

Фарфоровая белая кожа веками считалась эталоном аристократической красоты. Для достижения необходимого эффекта дамы наносили косметику со свинцом и мышьяком толстым слоем на лицо, шею и зону декольте. Свинцовые белила и пудры прекрасно маскировали недостатки, но вызывали тяжелые отравления — язвы, выпадение волос, паралич и, как следствие, мучительную смерть. Королева Елизавета I использовала свинцовые белила на протяжении десятилетий — вначале она маскировала шрамы от оспы, а затем изъеденную косметикой кожу. Современники писали, что к концу жизни лицо королевы представляло собой косметическую маску в 2,5 мм толщиной — ее зубы почернели, волосы выпали, помимо этого, правительница страдала от бессонницы, несварения желудка и регулярной головной боли.

Если свинец убивал, медленно поражая внутренние органы, то ртуть разрушала разум. Ртутные препараты эффективно отбеливали кожу и зубы, но приводили к тяжелым неврологическим расстройствам. Самой уязвимой категорией оказались актрисы и куртизанки, которые использовали ртутную косметику ежедневно для своих выступлений, и те из них, кто выживал, нередко заканчивали жизнь в домах для умалишенных — страдая галлюцинациями, паранойей и другими психическими расстройствами.

Не менее опасным средством, отбеливающим кожу, был мышьяк — его употребляли внутрь в таблетках (в качестве "омолаживающего средства") и наносили на кожу. Мышьяк вызывал необратимые повреждения внутренних органов и нередко — смерть.

"Ослепительная" белладонна для соблазнительного взгляда

Загадочный и томный взгляд с расширенными зрачками — признак страсти и привлекательности — высоко ценили в Европе. Для достижения нужного эффекта дамам предлагали закапывать в глаза сок ядовитого растения белладонны. Белладонна расширяла зрачки, делая взгляд более выразительным. Но одновременно она отравляла организм, вызывала в итоге ухудшение зрения, помутнение рассудка и галлюцинации.

Опасные красители

В XVIII веке химик Карл Вильгельм Шееле изобрел невероятный по стойкости и насыщенности пигмент, который назвали "зелень Шееле". Он состоял из белого мышьяка, калия и медного купороса. Позднее его немецкие коллеги синтезировали еще более насыщенную и ядовитую "швейнфуртскую зелень", которая стала невероятно популярной. Ей красили обои в детских комнатах, ткани платьев, ковры, мебель, добавляли в конфеты и ликеры. Некоторые современные исследователи считают, что этот краситель мог стать причиной смерти императора Наполеона, в волосах и под ногтями которого обнаружили мышьяк, — в его доме в Лонгвуде находились предметы интерьера, окрашенные ядовитой зеленью.

При этом существует версия, что окружающую Бонапарта мебель и обои на стенах специально пропитывали мышьяком, чтобы без лишних подозрений уморить бывшего императора.

Корсеты, кринолины и другие "жестокие" предметы гардероба

История насчитывает немало женщин и девочек, ставших жертвами корсетов. Идеальной считалась талия в 40 см, и для достижения нужных результатов девочек затягивали в жесткие металлические корсеты или конструкции из китового уса уже с возраста 3–4 лет. Сдавливание ребер и внутренних органов приводило к болезням сердца, проблемам с дыханием, выкидышам у беременных. Женщины, носившие корсеты с детства, зачастую не могли стоять без поддержки — их собственные мышцы спины и живота не могли удерживать их в вертикальном положении, поскольку долгие годы были лишены нагрузки.

В Англии в 1860 году, согласно данным медицинского журнала Lancet, 3 тыс. женщин сгорели заживо из-за модных в то время кринолиновых платьев. Куполообразная форма кринолина создавала тягу, а легкие ткани платья мгновенно вспыхивали от любой искры — достаточно было оказаться рядом с курящим мужчиной, керосиновой лампой или пройтись возле камина.

До середины XX века ртуть активно использовалась в производстве фетра — раствор нитрата ртути делал мех животных податливым и позволял изготавливать качественные изделия, в особенности шляпы. "Безумный шляпник" — не случайное выражение; мастера годами работали в непроветриваемых помещениях и вдыхали пары ртути. Впоследствии они становились агрессивными, раздражительными, страдали от депрессий, тремора рук, галлюцинаций и нередко кончали жизнь самоубийством.

Радиоактивность как "эликсир жизни"

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в разговоре с ТАСС напомнил о моде на радиацию в XX веке: "XX век отметился модой на радиацию, после действительно революционных открытий Анри Беккереля и семейства Кюри начался настоящий бум. Пик популярности пришелся на 1920–1930 годы. Радий, торий и радон ассоциировались с "жизненной силой" и "энергией". Их стали добавлять в кремы и пудры, реклама которых обещала "энергетическое омоложение" и "сияние" кожи. В зубные пасты, опять же, для "белизны и здоровья зубов". Тоники, мази, парфюмерия, мыло, напитки... Работал эффект новизны: радиоактивность воспринималась как чудо-энергия, "эликсир жизни". Кроме того, отсутствовали знания о рисках: вред от малых доз тогда был мало изучен, а только что появившаяся радиотерапия в медицине казалась перспективной. Не забываем о магии научных терминов: слова "радий" и "радиоактивный" в рекламе придавали товару ореол прогресса, так же как сегодня "биотехнологии" или "нанотехнологии". Ну и у всех перед глазами были примеры из медицины: радий действительно успешно применяли при лечении рака кожи, из чего незамедлительно делался вывод, что "в малых дозах он полезен".

Что было известно о потенциальных рисках

Историк и писательница Ксения Чепикова в разговоре с ТАСС отметила, что научные знания, в частности основы химии и медицины, были доступны весьма ограниченному кругу людей и что даже представители высших слоев, несмотря на свою образованность, имели узкий кругозор. "Что касается образования — высшие слои не обязательно были хорошо образованы в нашем понимании. Да, люди умели читать и красиво писать, знали языки, разбирались в искусстве. Но научные знания, в нашем случае в основном химия и медицина, — это удел немногих, к тому же до XIX века и эти области были развиты довольно слабо, если смотреть из нашего времени. В частности, рентгеновские аппараты, химические анализы косметики и красителей, понимание истинных причин медицинского вреда — это все сравнительно недавние достижения", — отметила историк.

Почему никто не запретил смертельные яды

Токсиколог Алексей Водовозов в разговоре с ТАСС ответил, как столь опасные вещества могли широко использоваться в составе косметических и лекарственных средств: "Отсутствие токсикологии как науки. Токсикология только формировалась. Систематические исследования ядов и их доз на научной основе начали проводиться в XIX веке, но до этого знания носили фрагментарный характер. Многие эффекты (например, отравление свинцом или ртутью) проявлялись не сразу, а через годы: выпадение волос, разрушение зубов, поражение почек, психические нарушения. Люди не связывали это напрямую с косметикой. Также не существовало санитарных стандартов, проверок или запрета опасных ингредиентов. Производитель мог добавлять в помаду или пудру все, что давало быстрый эффект". Историк Ксения Чепикова уточнила, что в условиях средневековой цеховой экономики, например, были четкие рецепты по изготовлению красителей, от которых никак нельзя было отступать. "В некоторых городах такие строгие правила могли действовать для аптекарей и парфюмеров, но не было регулирования в нашем понимании — каких-то ГОСТов, лицензий, обязательных клинических испытаний. Медики в плане приготовления лекарств развлекались как могли — их ограничивал только страх перед недовольными пациентами или родственниками потенциально погибших пациентов", — пояснила ученый.

Опасности сегодняшнего дня

В числе опасных современных трендов врач Алексей Водовозов отмечает чрезмерное увлечение соляриями, иногда вплоть до масштабных ультрафиолетовых ожогов, а также доказательства увеличения рисков злокачественных новообразований кожи. "Также не стоит сбрасывать со счетов всякие "натуральные", "народные" и "альтернативные" косметические средства с неизвестным или непредсказуемым составом, в том числе с солями ртути и ядовитыми растениями. Например, некий "перуанский бальзам". В чистом виде его нельзя использовать из-за мощной аллергии, которую он способен спровоцировать. С 2006 года в том же ЕС нельзя использовать сырой бальзам, только экстракты и дистилляты, причем в крайне небольшой концентрации (до 0,4%). А так и мускатный орех в больших дозах не то чтобы полезен (тахикардия, тошнота, вплоть до галлюцинаций). И дурман до сих пор в "народной" косметике изредка находят. И чемерицу. И аконитин (чрезвычайно сильный нейротоксин — прим. ТАСС) из аконита. В борьбе за красоту народ готов пожертвовать жизнью, что, конечно, пугает", — отметил эксперт.

Также к рискованным трендам XXI века Алексей Водовозов отнес опасные чернила для татуажа и перманентного макияжа (с кадмием, свинцом и мышьяком) и скандально известное "бразильское кератиновое выпрямление", где в составах часто обнаруживали формальдегид, который во время процедуры оказывался в воздухе парикмахерской, отчего страдали не только красавицы, втирающие себе в волосы отраву, но и мастера.

Ученый-психофизиолог, кандидат наук Анастасия Дубинская привела еще несколько ярких современных трендов в бьюти-сфере: "Это все еще продолжающееся стремление к излишней худобе, так называемые инстаграмные (Instagram — запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) лица — когда девушки становятся буквально одинаковыми. Сюда же относится "модный тюнинг": все эти "лисьи глазки", точеные скулы после удаления комков Биша, фигура "как у Джей Ло", грудные импланты и, конечно, травмирующие косметологические процедуры — филлеры, нити, разномастные лифтинги, которые имеют ложноположительный эффект и основаны на травматизации кожи. К счастью, есть и оппозиция — тренд на естественность".

Уроки истории для индустрии

Как отметила эксперт Ксения Чепикова, стандарты красоты по историческим меркам меняются часто — например, в Средние века (до 1500 года) и даже в XVI–XVII веке считалось нормальным носить одежду, полученную в наследство от родителей, она не считалась немодной.

Современная индустрия красоты стала более осознанной и безопасной, но уроки истории напоминают, какую высокую цену приходилось платить людям за внешнюю привлекательность. Красота должна быть здоровой и доступной и не навязывать стандарты.

Екатерина Мамедова