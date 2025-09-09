"Новое время": украинцы 18-22 лет массово увольняются, чтобы уехать за границу

Отток молодых сотрудников-мужчин уже ощутили в сети ресторанов !FEST

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Украинские мужчины в возрасте 18-22 лет массово увольняются, чтобы воспользоваться недавно предоставленным им правом выехать из страны. Об этом сообщает местное издание "Новое время".

По его информации, отток молодых сотрудников-мужчин уже ощутили в "Новой почте", где за 10 дней уволились 170 человек этой возрастной категории. Из сети ресторанов !FEST ушли 20% от всех молодых людей этого возраста. В других крупных компаниях, работающих на украинском рынке, изданию также сообщили о всплеске увольнения мужчин 18-22 лет.

28 августа вступило в силу постановление правительства, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. После этого в соцсетях стали появляться видео очередей на КПП, утверждалось, что молодые люди спешили воспользоваться этим правом.

При этом в ответ на запрос депутата Рады Ярослава Железняка в Госпогранслужбе Украины заявили, что не собирают статистику по выехавшим мужчинам этой возрастной категории.

На Украине мобилизационный возраст составляет 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет был запрещен свободный выезд за рубеж. Это спровоцировало отток школьников из страны, так как родители массово вывозили детей до достижения ими совершеннолетия.