Он был создан 7 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Официальный канал президента РФ Владимира Путина "Кремль. Новости" в приложении Max набрал 250 тыс. подписчиков за два дня. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Канал был создан 7 сентября. Менее чем через сутки число подписчиков достигло 42,3 тыс. человек, а в первые часы - 15 тыс. На двух постах в канале главы государства суммарно насчитывается более 45 тыс. реакций.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.