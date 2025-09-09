Он подчеркнул, что пока о ситуации узнает только со слов журналистов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Военный блогер Роман Алехин заявил, что даст разъяснения по поводу видеозаписи в интернете, на которой он якобы обсуждает планы отмывания денег на сборе гуманитарной помощи для ВС РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Само видео еще не видел. Ждите. Все объясню. Кстати, можете задать в комментариях вопросы. Отвечу на все. Скрывать нечего", - написал Алехин. Он подчеркнул, что пока о ситуации узнает только со слов журналистов.

В правоохранительных органах ранее сообщили ТАСС, что в отношении Алехина проводится проверка на предмет возможной причастности к мошенничеству на помощи бойцам СВО.

Ранее в сети появилось видео, на котором блогер объясняет, как "отмыть" 200 млн рублей на медикаментах для бойцов СВО. Суть схемы заключается в том, что бизнесмен переводит 200 млн рублей в благотворительный фонд Алехина, который закупает у этого же предпринимателя медикаменты на 150 млн рублей для бойцов СВО. Таким образом, бизнесмен "получает" деньги, а блогер оставляет себе в качестве комиссии 50 млн рублей. При этом фактический объем лекарств при поставке участниками схемы будет занижен.