Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка заявила, что в Донбассе реально гибнут люди, в отличие от Киева, который приводит сомнительные примеры об агрессии России

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. После атаки ВСУ на парк "Гулливер" в Донецке мировая общественность должна услышать, что происходит с детьми в Донбассе. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе рабочей поездки в Пермь.

"Это же регулярная история. У нас в приграничных наших регионах атаки дронов постоянно. Мы же раненых привозим в Москву на реабилитацию и хороним, к сожалению. И поэтому я не знаю, что мы еще должны сделать для того, чтобы [мировая] общественность вообще услышала про то, что происходит на самом деле", - сказала она.

Львова-Белова отметила, что в Донбассе реально гибнут люди, в отличие от Киева, который приводит сомнительные примеры об агрессии России и вывозе детей. "Здесь реально гибнут дети, страдают дети. Я думаю, что мы можем сколько угодно про это говорить, но все останется пока так, как есть", - подчеркнула она.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что шесть человек, в том числе девочка 2011 года рождения, пострадали при атаке украинского беспилотника на парк "Гулливер" в Донецке.