Также пострадали шесть мирных жителей, в том числе ребенок, сообщил глава региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Шесть жилых домов и школа повреждены в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее глава региона написал, что шесть мирных жителей, в том числе девочка 2011 года рождения, пострадали при атаке украинского беспилотника на парк "Гулливер" в Донецке.

"Повреждения получили шесть жилых домостроений и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, также повреждены два автомобиля", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил в своем Telegram-канале глава Донецка Алексей Кулемзин, речь идет о многоквартирных домах по улицам Бурденко и Краснофлотской, а также школе №20 по улице Герцена. Кроме того, повреждены два автомобиля по улице Сечкина.