Тихая охота. Как собирать грибы с удовольствием для себя и без вреда для леса

"У нас в Рязани грибы с глазами", — гласит старинная русская поговорка. Что это значит? У знаменитой поговорки несколько объяснений. Среди них даже одна легенда

Рубеж лета и осени в России — вершина грибного сезона. Тонкая (шириной всего в одну клетку!), но протянувшаяся на километры грибница в эти недели плодоносит, не жалея себя. Она будто выплескивается из леса и протискивается дальше: моховики, сыроежки, полевые шампиньоны появляются среди полей и в больших городах, дотягиваясь до самых подступов к многоэтажкам. По одному из предположений, грибное изобилие породило присказку о глазах. Глядя на ненароком сбитые шляпки, рязанские крестьяне узнавали о появлении чужаков — лесные тропы служили русичам вместо дозора. На пограничье со Степью грибы будто бы нарочно не собирали, чтобы следить за передвижениями кочевников — источником опасности. Впрочем, возможно, это только легенда.

Осенний грибной марафон

Вероятно, в популярной присказке слово за слово дошло до грибов потому, что в среднерусском краю они вообще на устах — в обоих смыслах этого слова. Искусство грибного сбора отточено столетиями: мастера берутся за него на рассвете (чтобы заполучить все выросшее за ночь) в местах старой, давно уже ведомой грибницы и в особые дни. Все эти секреты не усвоить горожанам (да и не надо — никто не любит свои грибные места выдавать). Но кое-что полезно держать в памяти, чтобы поездка в лес не оказалась безрезультатной: грибы любят терпеливых.

Дорога к обильному урожаю начинается после дождя. Росту сопутствует влага: грибы не выносят сухости. Если лесная подстилка буквально скрипит под ногами — это дурной признак. Грибов не то что не хватит на среднее лукошко, но придется брать старые, изъеденные плодовые тела, которые при обработке, скорее всего, еще придется и выкинуть.

Чтобы грибница налилась силами, полезен особый, моросящий дождь. Такой называют "грибным" — то есть длительным (лучше не менее трех часов) и обязательно теплым. После того как он прошел, нужно дать почве впитать влагу, отложив сбор хотя бы на день. Верная примета подходящей погоды — туман. Он не дает быстро испаряться дождевой воде, а сам окутывает наземный слой. Грибы чутко реагируют на это: они ценят влажность не только в почве, но и в воздухе, и по временам им нужен холод. По той же причине выращивать благородные грибы в кадке на подоконнике не выйдет — при комнатной температуре, рассчитанной на человека, грибнице становится худо. Да и какой интерес собирать грибы из поддона. Остается лес!

Гриб-трип

На входе в него (в лес) лучше принюхаться: грибной запах должен быть где-то рядом. Это приятный землисто-древесный аромат — признак того, что стоит продолжать дорогу дальше. Когда грибов много, без своего отдельного химического сигнала они уже не могут обойтись.

Причина появления грибного запаха двояка: с одной стороны, грибница делает все зависящее от нее, чтобы найти распространителей для своих спор. Ради этой цели она и производит грибы. Их плодовые тела — просто тесно сплетенные нити грибницы. Они нужны как вместилища генетического материала, который незаметно (споры микроскопические!) высыпается и падает на лесную подстилку. Приятный запах помогает привлечь переносчиков-животных. Грибница способна пойти на хитрость. К примеру, у трюфелей она имитирует половые феромоны самца-кабана в надежде, что на плодовое тело "клюнет" самка. В наши дни так и происходит: тихую охоту на этот вид грибов ведут с помощью специально обученных свиней. Кто за чем, а они по делу: в лес их влечет инстинкт размножения!

С другой стороны, пряности грибному запаху придают лекарственные нотки. Плодовые тела вынуждены защищаться от себе подобных — одноклеточных грибных микроорганизмов вроде плесени (а также любых вредоносных одноклеточных вообще). Ради этого мицелий (то есть грибница) продуцирует бактерициды и фунгициды. К сожалению, по той же причине, эволюционируя, некоторые виды научились накапливать яды, смертельные для Homo sapiens. В этом же разгадка психоделического действия отдельных грибов: не забава, а защита. То, что для людей — психотропы, для многих животных — верная смерть. Да и человека они здоровее не делают.

Тем не менее большинство видов грибов предпочитает держать свою химию при себе. Стоя на лесной тропинке и вдыхая повисший над лесом аромат, надо иметь в виду, что он разлился не сам по себе, а из-за постороннего повреждения грибных тел. В его основе — вещества октеноны, образующиеся при разложении кислот вследствие механического разрушения ткани гриба. Точнее всего землистому лесному аромату соответствует вещество октен-3-ол. Сообщение, которое оно отправляет вам, двояко. С одной стороны, это значит, что грибов в лесу и правда много. С другой — кто-то явно побывал здесь до вас…

Я уеду в Комарово

А впрочем, не заметить некоторых соседей в осеннем лесу просто невозможно. Например, обычные спутники любого увлеченного грибника — комары. Посещение леса предполагает подготовку к обороне заранее. Лично мне пригождаются с запасом купленные еще в пандемию перчатки, а иногда я беру с собой и противокомариную маску. Предосторожности полезны и против других опасных насекомых — клещей. В лесу — как на поле боя: не только человек охотится, но и на него.

Засилье комариной мошкары пугает даже на вид. Его причина — в биологическом цикле этих животных, вынужденных оставаться в лесу даже с риском прозябания без пищи. Считая каждый раз укусы, я утешаюсь тем, что жизнь ставит в строгие рамки даже кровопийц. Укусив млекопитающее, самка комара (самцы — не агрессивны) нуждается в резервуаре влаги, чтобы тут же отложить яйца. Поэтому обработка инсектицидами городских луж эффективно сводит комариную популяцию на нет. В городе насосавшаяся комариха скорее не оставит потомков: если в пределах трех километров не найдется ни одной подходящей лужи, кровопускание было напрасно.

Зато в лесу комарам раздолье. Болотца, лужи, ямы с дождевой водой — природные родильные дома этих насекомых. Поэтому по лесу стоит передвигаться осторожно. Приспособленные к человеческой коже комары незаметны во время укуса и кроваво-беспощадны к любому, кто зазевался. Хорошо хоть они предупреждают о себе звуком заранее, это сигнал — схватка в лесу начинается.

Снимаю шляпку!

В летнюю и осеннюю грибную пору комары любят атаковать путника, остановившегося, чтобы срезать гриб. Уже по этой причине между грибниками идет спор, как правильнее отрывать их от земли — рассекая взмахом ножа (лучше конечно пластикового) или выкручивая вместе с мицелием (в просторечии — "корнем"). Первый способ затратнее по времени, зато чище. Если остановиться на втором, ладони удастся спасти от комаров.

Теоретическая биология уходит от ответа. Гигантская грибница подобна дереву, а грибы — плодам, например яблокам. Вырвав один даже грубым рывком, повредить плодоносящую систему невозможно: рана окажется слишком мелкой. На это те, кто до фанатичности любит лес, отвечают, что наносить удары кормилице-грибнице — кощунство. В грибных сообществах Сети это долгий и безнадежный спор. По-видимому, кое-что зависит от того, что брать себе в лукошко. Трубчатые грибы (самые ценные) лучше срезать близ "корня" — их грибница от природы слабее. Зато пластинчатые (например, опята) легко переносят выкручивание. Если в густом лесу грибников почти не бывает, рвать можно. Но если они частые гости, правильнее срезать, да и засыпать лунку.

С внешним видом мякоти под шляпкой связано устоявшееся мнение. Там, где она цельно-прочная, но пронизанная трубочками (они выглядят как крошечные поры на поверхности), гриб точно годится в пищу. Это не всегда верно. И если сатанинский гриб (невероятно ядовитый двойник белого) — почти краснокнижная редкость (как, кстати, и знаменитая бледная поганка!), то два несъедобных трубчатых гриба — желчный и перечный — почти повсеместны. К счастью, оба они не ядовиты — в непригодные их записывают из-за резкого вкуса. Некоторые грибники, чтобы различить их, пробуют, надкусывая шляпки. Следовать этому примеру не советую: грибной мир пронизывает сложная, почти боевая химия, и испытывать ее на себе без предварительно принятых мер защиты никому не стоит.

После того же, как гриб собран, мицелию нужно прийти на помощь. Наверняка на месте сбора образовалась ямка. Для грибницы это пораженный участок: на нем она может пересохнуть или вымерзнуть. Аккуратно прикройте его мхом или землей, проявите лесу благодарность. И тогда в следующий раз сможете снова отыскать грибы на том же месте, где вам уже однажды улыбнулась удача.

Игорь Гашков