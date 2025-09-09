Канал Кремля в Max обогнал по популярности страницу в Telegram

На него подписались 310 тыс. человек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Официальный канал президента РФ в национальном мессенджере Max по числу подписчиков уже обогнал страницу в Telegram, убедился корреспондент ТАСС.

Канал "Кремль. Новости" в Max создан 7 сентября, первый пост там появился 8 сентября. К настоящему моменту на него подписались 310 тыс. человек. У Telegram-канала сейчас 295 тыс. подписчиков.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.