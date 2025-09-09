Нетаньяху подтвердил освобождение в Ираке гражданки РФ и Израиля Цурков

Израильский премьер-министр также заявил о намерении "продолжать бороться с энергией и решимостью" ради возвращения всех "заложников, живых и погибших"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил освобождение похищенной в Ираке гражданки России и Израиля Елизаветы Цурков. Он сообщил, что пообщался с ее семьей и проинформировал родных о случившемся.

"Сегодня была освобождена заложница Елизавета Цурков - гражданка Израиля, похищенная в Ираке в марте 2023 года. Благодаря многомесячной работе штаба под руководством координатора по вопросам заложников и пропавших без вести бригадного генерала запаса Галя Хирша и благодаря многочисленным усилиям нам удалось добиться ее освобождения. Сегодня вечером у меня состоялся трогательный разговор с ее матерью и Авиталь, сестрой Елизаветы, и я сказал им, что весь народ Израиля рад ее возвращению домой", - сказал Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.

"Мы будем продолжать бороться с энергией и решимостью, пока не вернем всех наших заложников, живых и погибших", - добавил глава правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Цурков, студентка из Принстона, сестра которой является американской гражданкой, освобождена и находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. Затем факт ее освобождения подтвердил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани.

5 июля 2023 года канцелярия Нетаньяху заявила, что Цурков удерживается шиитской группировкой "Катаиб Хезболлах" в Ираке. В аппарате главы правительства добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. Как проинформировала израильская гостелерадиокомпания Kan, Цурков является экспертом по Сирии, а также по деятельности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра и ливанских формирований.

В июле 2023 года саудовский телеканал Al Hadath сообщил о расследовании иракской стороной дела о похищении Цурков. Отмечалось, что, с точки зрения Багдада, это дело связано с вопросами национальной безопасности Ирака.