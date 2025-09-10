В саратовском горпарке планируют демонтировать 43 аттракциона

Их установили без необходимых документов, сообщил первый заместитель главы администрации города Максим Сиденко

САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 40 аттракционов планируется демонтировать в Городском парке культуры и отдыха имени Горького в Саратове, поскольку они были установлены без необходимых документов. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы администрации города Максим Сиденко.

Вечером 17 августа на двухлетнюю девочку в городском парке упала деревянная фигура в виде кота. Ребенок скончался. После этого были опубликованы распоряжения о демонтаже ряда объектов в парке. Как сообщал глава Октябрьского района Саратова Дмитрий Чубуков, 20 августа представители бывшего арендатора приступили к демонтажу деревянных скульптур.

"Установлено, что аттракционы размещены в отсутствие правоустанавливающих документов. <…> Запланирован демонтаж 43 аттракционов", - сообщил Сиденко в ответе на запрос.

Он пояснил, что срок для добровольного демонтажа самовольно установленного объекта составляет пять дней после опубликования соответствующего распоряжения. Принудительный демонтаж произведут в течение 90 дней со дня истечения срока, установленного для добровольного сноса.

Варианты использования территории парка, как отметил замглавы, сейчас прорабатываются.

О ситуации с парком

По информации главы города Михаила Исаева, горпарк почти 30 лет находился в аренде у частных лиц. Срок аренды истек летом этого года, парк перешел под управление муниципалитета. Как отмечал Исаев, в 1990-х годах арендаторы оформили в собственность все ключевые объекты инфраструктуры, что создало препятствия для нормальной работы парка в настоящее время. Теперь власти вынуждены оспаривать в суде эти сделки.

Администрация горпарка в телеграм-канале сообщала, что считает решение властей снести аттракционы и другие объекты незаконным. Отмечалось, что власти отвергли предложения о совместной деятельности в парке, которая бы "позволила сохранить в нем развлекательную инфраструктуру и обеспечить совместную работу на благо жителей города".

Городской парк является экологическим и культурным центром Саратова. Это одно из популярных мест отдыха, где горожане могут наблюдать за белками, утками и лебедями, кататься на лодках и катамаранах. Парк также служит площадкой для проведения различных культурных мероприятий, фестивалей и спортивных событий. Также там работает большая аттракционная территория, в том числе с колесом обозрения, автодромом и каруселью.