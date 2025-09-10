Комендантский час в городе продолжает действовать до дальнейших распоряжений

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Армия Непала патрулирует улицы Катманду и крупных городов страны для поддержания безопасности после массовых беспорядков. Об этом сообщила газета Kathmandu Post.

Через громкоговорители военные обращаются к населению с призывом не участвовать в акциях протеста и помогать поддерживать мир и безопасность.

На видеозаписях из Катманду, которые опубликовало издание, видно, что на улицах спокойно, магазины закрыты, люди спешат по делам. Комендантский час в столице продолжает действовать до дальнейших распоряжений.

В Катманду и других городах Непала в понедельник и вторник прошли беспорядки после антиправительственных протестов. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. В результате одного из них погибла жена бывшего премьера Непала Джаны Натха Кханала. Беспорядки также вспыхнули на границе Непала и Индии, КПП перекрыты.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. 8 сентября в Катманду и других крупных городах Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.

Несмотря на то, что акции протестов прошли без официальных лидеров, их лицом стал председатель молодежной некоммерческой организации Hami Nepal ("Мы для Непала") Судан Гурунг. Эта организация выступает за активное участие молодежи в преобразовании общества, против цензуры в интернете и против коррупции.

Непал - небольшое государство в Южной Азии, расположенное в Гималаях, с населением около 30 млн человек. Экономика страны, в значительной части зависящая от сельского хозяйства, туризма и денежных переводов от граждан, работающих за границей, развивается медленно. Страна сталкивается с проблемами нехватки рабочих мест, зависимостью от Индии и Китая в торговле. Нередко непальская экономика страдает от стихийных бедствий - землетрясений, наводнений.