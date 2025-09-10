Как уточнил политолог Владимир Карасев, в частности, это дороги и больницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Жители шахтерских городов Донбасса впервые с конца 1980-х годов, после воссоединения с Россией в сентябре 2022 года, получили новую социальную инфраструктуру, в частности, дороги и больницы. Об этом сообщил в интервью ТАСС политолог Владимир Карасев.

"Жители освобожденных регионов благодарны руководству России, благодарны субъектам-шефам. Моя мама живет в ЛНР, она говорила, что дороги в шахтерских городах никто не ремонтировал с Перестройки. Сейчас в ее город Красный Луч зашел шеф-регион - Республика Башкортостан, и город расцвел: идеальные дороги, посажены деревья, строятся больницы, развивается социальная инфраструктура. Люди благодарны", - сказал собеседник агентства.

Комментируя первопричины конфликта на Украине в 2014 году, он отметил, что противостояние между востоком и западом Украины начало развиваться после "оранжевой революции" 2004 года. Усугубляло ситуацию то обстоятельство, что ни один из лидеров государства после этого не вкладывался в развитие шахтерских городов на востоке страны, а средства, получаемые в Донбассе, направлялись на развитие запада Украины, что усиливало раскол между проевропейским западом и пророссийским востоком. Экс-президент Украины Виктор Янукович, который правил страной в 2010-2014 годах, позволил националистическим партиям прийти к власти на Украине.

"Я работал политтехнологом на внутренних выборах на Украине в те годы и могу сказать, что именно при Януковиче была заведена в Верховную Раду запрещенная в России националистическая партия "Свобода". Она должна была оттянуть голоса у партии Юлии Тимошенко "Батьковщина". Но в итоге именно "Свобода", сторонники этой националистической партии при помощи западных спецслужб, и свергли Януковича", - отметил он.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 06:00 мск 11 сентября.