Среди населения растет уровень заболеваемости ОРВИ, сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 12 тыс. доз вакцины от гриппа завезены на Чукотку, в регионе началась сезонная прививочная кампания. Среди населения растет уровень заболеваемости ОРВИ.

Об этом сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

"Доставлено около 12 тыс. доз вакцины, они распределены по муниципалитетам. В настоящий момент фиксируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ, почти половина из всех заболевших - дети", - рассказали в учреждении.

Там добавили, что из-за ОРВИ объявлен карантин в селе Марково. Там приостановлен образовательный процесс в дошкольном отделении Центра образования.