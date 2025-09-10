Он обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мера пресечения в виде обязательства о явке избрана в отношении Федора Смолова в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". "В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", - сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что речь идет о футболисте Смолове.

По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.