По словам пресс-секретаря президента РФ, глава государства воспринимает образовательный центр как личный проект

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин воспринимает развитие Сириуса как личный проект и внимательно его отслеживает, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера президент посещал Сириус. Сириус находится в процессе празднования своего десятилетия. Многое сделано. Задумка президента, реализацию он держит под своим контролем. Действительно, воспринимает как такой личный проект. Успех большой, международно признанный. Президент каждый раз пользуется случаем, чтобы подробно ознакомиться с работой Сириуса", - отметил он.

В 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи был открыт образовательный центр "Сириус". Он создан по инициативе Путина и находится под его патронажем. В июле 2019 года фонд "Талант и успех" учредил Научно-технологический университет "Сириус". Позже открылись президентский лицей, колледж, средняя специальная музыкальная школа. В декабре 2020 года президент подписал закон, согласно которому городской округ Сириус стал первой в России федеральной территорией.