Канал Росреестра появился в Max

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Официальный канал Росреестра появился в национальном мессенджере Мax, говорится в сообщении ведомства.
"Официальный канал Росреестра стал доступен в национальном мессенджере и цифровой платформе пользовательских сервисов Мax. Появление Max стало очередным этапом строительства цифрового государства", - отмечается в сообщении.
Ведомство планирует публиковать в канале новости о своей деятельности - основных проектах и государственных инициативах, которые оно реализует, а также о законодательных изменениях в сфере земли и недвижимости.