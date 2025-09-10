10 сентября, 15:19

Канал Росреестра появился в Max

Ведомство планирует публиковать новости о своей деятельности - основных проектах и государственных инициативах, а также о законодательных изменениях в сфере земли и недвижимости

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Официальный канал Росреестра появился в национальном мессенджере Мax, говорится в сообщении ведомства.

"Официальный канал Росреестра стал доступен в национальном мессенджере и цифровой платформе пользовательских сервисов Мax. Появление Max стало очередным этапом строительства цифрового государства", - отмечается в сообщении.

Ведомство планирует публиковать в канале новости о своей деятельности - основных проектах и государственных инициативах, которые оно реализует, а также о законодательных изменениях в сфере земли и недвижимости. 

