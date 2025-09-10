Tжедневно в канале публикуют новости о работе главы государства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Больше 400 тыс. человек уже подписалось на официальный канал президента РФ в Max, убедился корреспондент ТАСС.

Страница "Кремль. Новости" создана 7 сентября, первый пост там появился 8 сентября. Ежедневно в канале публикуют новости о работе главы государства.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.