Центральный районный суд Калининграда удовлетворил требования прокурора

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Суд Калининграда обязал собственника освободить акваторию реки Преголя от затонувшего в начале января 2024 года пассажирского судна "Нева". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Калининградская транспортная прокуратура в ходе надзорных мероприятий выявила в Преголе затонувшее пассажирское судно "Нева", - говорится в сообщении. - С целью обязать собственника провести работы по подъему теплохода и освободить акваторию реки прокурор обратился в суд с иском".

В результате Центральный районный суд Калининграда "удовлетворил требования прокурора и обязал собственника устранить нарушения в течение четырех месяцев со дня вступления решения в законную силу".

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года в Калининграде на реке Преголя ушел под воду прогулочный пассажирский теплоход "Нева". На момент подтопления судно не эксплуатировалось, на борту никого не было. Теплоход был построен в 1960 году и поступил в Западное речное пароходство, где был приписан к Калининградскому порту. В сентябре 2003 года судно было продано частному лицу. Теплоход не был задействован в регулярных пассажирских перевозках и сдавался в аренду под проведение праздничных мероприятий и заказных рейсов.