МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Около 20% российских детей имеют избыточную массу тела и повышенные риски развития ожирения. Непосредственный диагноз "ожирение" в стране имеют 6-8% детей, сообщила ТАСС главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава России, научный руководитель Института детской эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова", академик РАН Валентина Петеркова.

Ранее в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о состоянии детского питания были опубликованы статистические данные, согласно которым ожирение впервые стало более распространенной формой нарушения питания среди детей школьного возраста и подростков во всем мире, чем недовес.

"Непосредственно диагноз "ожирение" в России имеют 6-8% детей - это около 1,5 миллиона. С избыточной массой тела - оценочно в три раза больше. Однако поводы для беспокойства есть. Просто представьте семилетнего ребенка с весом 90 килограмм. Он попросту не может ходить, выполнять обычные активности. Это и медицинская, и социальная проблема - как по направлению раннего выявления, так и раннего обучения правильному питанию", - рассказала Петеркова.

Специалист отметила, что в России проблема детского ожирения, которое является ключевым фактором риска сахарного диабета второго типа и последующих осложнений, выражена меньше, чем в других европейских странах. По распространенности этого заболевания среди детей в Европе Россия находится на шестом месте с конца, каждый пятый ребенок в стране имеет повышенные риски развития ожирения.

Петеркова подчеркнула, что в России реализуется программа по борьбе с ожирением у детей и подростков, главная цель которой - снижение темпа роста первичной заболеваемости. Также в стране проводятся профилактические медицинские осмотры - около 25 миллионов детей, проживающих в Российской Федерации, проходят ежегодный осмотр врача. К этой системе в том числе подключены педиатры, детские эндокринологи, диетологи, кардиологи и психологи.

При этом специалист отметила, что ожирение в детском возрасте создает серьезные риски для здоровья будущего взрослого и приводит к ранней смертности, инфарктам, гипертонии, поражениям суставов и необходимости оперативного лечения. По ее мнению, детей после выявления заболевания следует направлять в различные клубы и спортивные секции.