Президент назвал филолога человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким филолога Азы Тахо-Годи, которая умерла в понедельник на 103-м году жизни. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Аза Тахо-Годи была известным ученым, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, настоящим энтузиастом и подвижником. Многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью она утверждала великую ценность образования, науки, культуры, просвещения. И как верный друг и соратница долгие годы бережно хранила богатейшее творческое, идейное наследие выдающегося российского философа и мыслителя Алексея Федоровича Лосева", - говорится в сообщении.