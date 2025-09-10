Президент США назвал консервативного деятеля отличным парнем "во всех отношениях"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о нападении на политического активиста и консервативного деятеля Чарли Кирка и призвал помолиться за его жизнь.

"Мы все должны помолиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Отличный парень во всех отношениях", - написал Трамп в Truth Social.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что неизвестный выстрелил в Чарли Кирка во время его выступления в американском университете в штате Юта. По информации Fox News, его состояние в настоящий момент неизвестно.