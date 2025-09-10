В исковом заявлении Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести требует "прекратить деятельность религиозной организации "Киевская митрополия" Украинской православной церкви путем ликвидации"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) требует отобрать имущество у канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается в постановлении, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

В исковом заявлении служба требует "прекратить деятельность религиозной организации "Киевская митрополия" Украинской православной церкви путем ликвидации" и "передать в собственность государства имущество, средства и другие активы, находящиеся в собственности религиозной организации, кроме культового".

Госслужба просит установить двухмесячный срок для подачи требований кредиторов. Что подразумевается под культовым имуществом, в ведомстве не пояснили.

Заседание суда по иску, поданному 29 августа, назначено на 30 сентября. Глава ГСУЭСС Виктор Еленский ранее выражал надежду, что "дело не будет затягиваться и заминаться". 20 августа Еленский заявил, что если УПЦ не выполнит предписание, то ее признают аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ) и подадут иск в суд о прекращении ее деятельности. Ведомство требовало предоставить решение "высших органов церковной власти и управления" УПЦ о выходе из структуры РПЦ, а также об "утрате силы для УПЦ всех положений Устава РПЦ". Кроме этого, ГСУЭСС требовала представить документы "об отзыве священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава Священного синода РПЦ, Архиерейского и Поместного соборов РПЦ, Межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ".

27 августа служба объявила УПЦ аффилированной с РПЦ организацией. Согласно закону "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" УПЦ через 60 дней досрочно лишится права пользоваться государственным и коммунальным имуществом.

Гонения и запрет УПЦ

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Владимир Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации ГСУЭСС, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом прошлого года был принят инициированный Зеленским закон о запрете УПЦ. С конца мая в стране началась проверка возможной связи канонической УПЦ с РПЦ.

В новость внесена правка (00:14 мск 11 сентября) - уточняется источник информации, верно - Единый госреестр судебных решений.