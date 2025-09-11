Особое внимание уделят интерактивным форматам и AI-визуализации для наглядного представления сложных данных

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) запустил тематический канал в национальном мессенджере Max. С его помощью планируется популяризировать науку, рассказывать об интересных экспериментах и исследованиях, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"МФТИ первым из российских университетов запускает тематический научный канал "Физтех: сборка будущего" в национальном мессенджере Мax. Этот стратегический шаг позволит университету расширить свое присутствие в информационном пространстве и создать принципиально новый формат для популяризации науки, используя все преимущества удобной и безопасной цифровой среды", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, МФТИ в Мax будет рассказывать широкой аудитории об экспериментах и исследованиях, о вкладе Физтеха в развитие российской и мировой науки, делиться комментариями, транслируя актуальные знания за пределами академической среды.

"Особое внимание будет уделено популяризации естественных наук и математики - важно показать, как фундаментальные открытия становятся технологиями завтрашнего дня", - добавили в пресс-службе вуза.

Контент канала специально адаптирован для формата социальной сети Max, чтобы максимально использовать все ее возможности: от коротких динамичных постов с учеными до познавательных мини-роликов, объясняющих сложные концепции за 60 секунд. Особое внимание будет уделено интерактивным форматам и AI-визуализации для наглядного представления сложных данных, уточнили в МФТИ.