БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Власти продлили на 11 сентября приостановку работы крупных торговых центров Белгорода и Белгородского района из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Тяжелая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе. Очередная массированная атака беспилотных летательных аппаратов. <…> Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров", - сказал губернатор.

По его словам, школы работают в дистанционном формате. "Если есть возможность, дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и те, которые ходят в школы. Если вдруг возможности такой нет, учителя и воспитатели находятся все на своих местах в школах и детсадах. При соблюдении максимальной безопасности при передвижении из дома в школу или детский сад они готовы принять ваших детей", - добавил Гладков.