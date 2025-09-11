Несмотря на введенные запреты для официальных майнеров, нелегальные майнеры продолжают жить и работать в целом комфортно для себя и для своих контрагентов, отметил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Нелегальный майнинг можно победить только крайне высокими штрафами - от 1 до 50 млн рублей в зависимости от статуса субъекта правоотношений. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Минцифры подготовило проект изменений в КоАП, который предлагает установить штрафы за нарушение требований законодательства РФ о цифровой валюте и майнинге, а также неправомерную организацию оборотов цифровой валюты.

"Этот проект следует поддержать концептуально, но ко второму чтению в десятки раз увеличить предлагаемый размер штрафов.<...> Майнинг цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле, лицами, не имеющими право на осуществление майнинга цифровой валюты для граждан должен составлять от 1 до 2 млн рублей (вместо предлагаемых 100-200 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой), для индивидуальных предпринимателей - от 5 до 7 млн рублей (вместо 200-400 тыс. рублей), для должностных лиц - от 2 до 4 млн рублей (вместо 200-400 тыс. рублей), для юридических лиц - от 30 до 50 млн рублей (вместо 1-2 млн рублей)", - сказал Машаров.

По его словам, необходимость увеличения подобных штрафов касается всех частей данной статьи, поскольку незаконно намайненная цифровая валюта, как правило, становится предметом расчетов для организованных преступных сообществ. "В рамках мониторинга ОП РФ я получаю сигналы о том, что нелегальные майнеры тесно связаны с криптообменниками и выводят за счет заработанной на нас электроэнергии денежные средства из страны. В условиях СВО в деятельности подобных структур вижу признаки преступления, квалифицируемого УК РФ как государственная измена", - сказал Машаров.

Он отметил, что несмотря на введенные запреты для официальных майнеров, нелегальные майнеры продолжают жить и работать в целом комфортно для себя и для своих контрагентов. "Эта ситуация не может остаться не замеченной со стороны государства, при этом нелегальные майнеры не только не платят налоги, но и выжигают электричество, создавая энергодефицит в регионах. Нелегальный майнинг наносит ущерб энергетической безопасности страны, поэтому его необходимо пресекать, учитывая, что оборудование для майнинга можно отследить, а конфискация и штрафы для тех, кто майнит незаконно, должны отбить всякое желание им заниматься в дальнейшем", - считает Машаров.