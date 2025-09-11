Методика позволяет детям получить представление о профессиях и выработать необходимые навыки

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Уникальная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей в городе Грязовце Вологодской области, которая отмечает в этом году 100-летний юбилей, приняла участие в пилотном проекте по профориентации наряду с учебными заведениями шести регионов России. Проект направлен на профессиональное определение школьников, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"В 2025 году школа принимает участие в пилотном проекте "Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и с ОВЗ для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства". В проекте принимают участие шесть субъектов Российской Федерации, в том числе и Вологодская область. В школе реализуется программа "Профессиональная ориентация обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации", направленная на успешную профориентацию и профопределение школьников. Используются специально оборудованные учебные классы и мастерские по профилям: повар, швея, столярно-слесарное дело. Методика позволяет детям получить представление о профессиях и выработать необходимые навыки", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Школа в Грязовце - это уникальное учебное заведение, которое за 100 лет выпустило около 1 тыс. воспитанников. Педагоги реализуют образовательные и воспитательные программы в сочетании с современными педагогическими, социально-психологическими, медицинскими и реабилитационными практиками для всестороннего развития ребенка с использованием специализированного тифлокомпьютерного оборудования, брайлевских дисплеев и клавиатур, принтеров прозы Брайля, специальных конструкторов, музыкальных инструментов. В школе внедрены адаптированные программы дополнительного общего образования. Используются тактильные экскурсии, квест-игры, которые дают возможность узнавать новые места, получать жизненный опыт, погружаясь в познавательный процесс окружающей действительности. Так, планируется разработать программы для проведения занятий в Грязовецком музее истории и народной культуры.

О новых форматах обучения

Внедрение разных форматов помогает детям более успешно осваивать образовательную программу. Половина школьников закончила прошлый учебный год на "4" и "5", неуспевающих нет. Все успешно завершили государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты. У каждого воспитанника есть внеурочная деятельность и занятия дополнительного образования.

Проводятся коррекционно-развивающие курсы по развитию осязания и мелкой моторики, ритмике, адаптивной физкультуре, развитию зрительного восприятия, социально-бытовой и пространственной ориентировке, тифлотехнике и другие. Организованы занятия со специалистами службы сопровождения, а также кружки "Робототехника", "Творческая мастерская", "Мир растений", театральная студия. Работают спортклуб и спортивные секции по настольному теннису, шахматам, легкой атлетике и лыжным гонкам.

Грязовец расположен в 49 км от Вологды. Школа занимает трехэтажное кирпичное здание 1969 года постройки. Это учреждение с круглосуточным пребыванием детей, воспитанники находятся на полном государственном обеспечении. Количество учеников немного снизилось - с 67 в 2023 году до 59 в 2025-м, что связано с повышением качества инклюзивного образования в школах по месту жительства детей. Это уникальное образовательное учреждение, где создана универсальная безбарьерная среда для учеников с различной степенью потери зрения, в том числе маломобильных. Школа является одной из передовых в России благодаря постоянной модернизации образовательного процесса, внедрению передовых просветительских программ по обучению и социализации детей, помощи их родителям и опекунам.