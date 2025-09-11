Все пострадавшие в августе в ДТП в Египте россияне вернулись домой

Страховые полисы "Согласие" компании полностью покрыли медицинскую помощь пострадавшим за границей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Страховая компания "Согласие" завершила 7 сентября 2025 года медицинскую эвакуацию российских туристов, которые 14 августа пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе "Согласия".

"Страховая компания "Согласие" 7 сентября завершила медицинскую эвакуацию российских туристов, пострадавших в ДТП в Египте 14 августа. Некоторые из них продолжат лечение на родине", - отметил страховщик.

По данным пресс-службы, страховые полисы компании полностью покрыли медицинскую помощь пострадавшим за границей. Граждане РФ получили экстренную госпитализацию, стационарное и амбулаторное лечение, экстренные операции и возвращение на родину. Также сотрудники "Согласия" помогали туристам поддерживать связь с родными, медицинским персоналом клиник, консульством и туроператором.

Ночью 14 августа 2025 года по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. В результате ДТП одна россиянка погибла. Также, по данным, египетского телеканала Sada el-Balad, в ДТП получили травмы 44 человека, в том числе 4 египтянина. Среди пострадавших 10 человек получили травмы средней степени тяжести, еще 19 - ушибы и ссадины.