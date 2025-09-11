Перебои в расписании авиарейсов все еще наблюдаются, добавил пресс-атташе российского посольства Александр Ивашев

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Российские туристы начали уезжать из Непала, где произошли массовые беспорядки, после возобновления работы международного аэропорта имени Трибхувана в Катманду. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российского посольства Александр Ивашев.

По его словам, на данном этапе есть значительный прогресс в авиасообщении Непала с другими странами. "Индийские авиалинии летают. У нас есть информация о российских туристах, которые благополучно проследовали в Индию из Непала. То есть первые россияне улетели из Непала [после начала беспорядков]", - сказал дипломат. Он добавил, что перебои в расписании авиарейсов все еще наблюдаются.

По словам Ивашева, обстановка в Непале достаточно нестабильная, хотя и появляется информация о ее нормализации. Он напомнил, что в стране продолжает действовать комендантский час и порекомендовал российским гражданам в Непале соблюдать режим ограничений в целях своей безопасности.

Международный аэропорт Катманду, работа которого была приостановлена на фоне массовых беспорядков, возобновил ранее прием и отправку рейсов.

В Катманду и других городах Непала в начале недели прошли протесты против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников.

По данным Минздрава Непала, погибли более 30 человек, более 1 тыс. получили ранения. В стране был введен комендантский час. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. 10 сентября армия Непала объявила о подготовке к переговорам с представителями протестующих по выводу страны из кризиса.