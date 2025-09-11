В Калининградской области пройдет деловая программа молодежных медиа "Шум"

Мероприятие состоится 12-13 сентября

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Деловая программа от центра развития молодежных медиа "Шум" пройдет в Калининградской области 12-13 сентября, сообщила пресс-служба центра.

"Двухдневная программа объединит действующих экспертов медиасферы, представителей власти, партнеров, студентов и выпускников для диалога о сознательном проектировании контента, который не только отражает реальность, но и активно влияет на ее преобразование", - говорится в сообщении.

Главная идея программы в том, что медиа не только отражают реальность, но и сознательно формируют ее через контент, который может быть одновременно глубоким по смыслу и привлекательным для широкой аудитории.

В деловой программе примут участие руководители представители Минобрнауки РФ, правительства Калининградской области, Российского союза молодежи, филиала Государственной Третьяковской галереи, БФУ им. Иммануила Канта, Альметьевского государственного технологического университета, и другие.

Во второй день к экспертам присоединятся представители культурного и образовательного сообщества, кураторы образовательных программ Балтийского федерального университета, региональные медиапрактики и молодые лауреаты Всероссийской премии "Шум". Их участие позволит показать, как медиа могут работать на стыке искусства, образования и молодежной политики, отмечается в сообщении.

"Программа направлена на выработку стратегических решений и практических инструментов для развития молодежных медиа, их интеграцию в национальные проекты, запуск менторских и стажерских инициатив и формирование базы лучших практик. Она станет пространством для укрепления партнерств между экспертами, государственными структурами, образовательными организациями и медиасообществом", - информирует центр развития молодежных медиа "Шум".

О Центре

Центр развития молодежных медиа "Шум" был открыт по поручению президента России Владимира Путина. Ключевые проекты центра - Всероссийский молодежный образовательный форум "Шум" платформы Росмолодежь.Форумы и одноименная Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики.

Проект реализуется АНО "Молодежный центр "Шум" при поддержке Росмолодежи в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", оператором которого выступает Росмолодежь, и правительства Калининградской области.

ТАСС - информационный партнер форума.