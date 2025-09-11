В Роскачестве предупредили о схеме обмана с якобы доступом к криптокошелькам

При попытке вывода средств система требует "повысить статус", пополнив счет реальными деньгами

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мошенники начали присылать россиянам смс о якобы доступе к криптокошелькам с большим балансом. В этой схеме вместо привычных фишинговых ссылок злоумышленники сразу предоставляют логины и пароли, сообщили ТАСС в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Как отметили эксперты, пользователю приходит уведомление о подключении финансового счета с указанием логина, пароля и огромного баланса. Сообщение сопровождается ссылкой на поддельную платформу и предупреждением о конфиденциальности информации.

"Ключевой элемент схемы - создание у жертвы ощущения, что она случайно получила доступ к чужим деньгам. При переходе на сайт пользователь видит интерфейс, напоминающий криптобиржу, хотя и с многочисленными ошибками и визуальными недочетами", - уточнили в Роскачестве.

При попытке вывода средств система требует "повысить статус", пополнив счет реальными деньгами. Эксперты отметили, что именно на этом этапе мошенники получают настоящие деньги, тогда как "миллионы" на счете оказываются фейковыми.

"Если у вас просят деньги, чтобы дать денег вам, - это классическая схема обмана. Ни одна легальная и безопасная платформа не работает с паролями через смс и не взимает плату за вывод средств. Рекомендуем немедленно блокировать отправителей таких сообщений и ни при каких обстоятельствах не пытаться выводить деньги с сомнительных сайтов", - подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.