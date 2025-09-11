Воздушное пространство закрыто для полетов на высоте до 6 км, тогда как транзитные полеты осуществляются на эшелонах, гораздо более высоких

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Закрытие воздушного пространства над границей Латвии с Россией, Белоруссией, Эстонией и Литвой не должно повлиять на выполнение транзитных полетов самолетов, следующих в третьи страны. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС источник.

"Согласно тому, что заявили латвийские власти, воздушное пространство закрыто для полетов на высоте до 6 км, тогда как транзитные полеты осуществляются на эшелонах, гораздо более высоких", - сказал собеседник агентства. Таким образом, подчеркнул он, на пролет самолетов, следующих в другие страны через воздушное пространство Латвии, ограничения никаким образом влиять не должны.

Ранее сообщалось, что власти страны приняли решение до 18 сентября закрыть воздушное пространство в районе границы с Литвой и Эстонией для полетов на высотах ниже 6 км. Представитель диспетчерской службы района полетной информации "Рига", отвечающей за движение самолетов над страной, не смог пояснить ТАСС причины такого решения властей. Между тем, латвийское гостелерадио LSM со ссылкой на министра обороны балтийской республики Андриса Спрудса сообщило, что власти Латвии приняли решение полностью закрыть воздушное пространство также над границей с Россией и Белоруссией. Ограничения будут действовать, ориентировочно, в течение недели начиная с 18:00 мск.

Как ожидается, воздушное пространство будет закрыто до высоты 6 тыс. м в 50-километровой зоне от восточной границы страны. Отмечается, что решение принято по рекомендации национальных вооруженных сил Латвии после оценки рисков. Как указал Спрудс, хотя сейчас прямой угрозы балтийской республике нет, превентивные меры необходимы.