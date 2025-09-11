В ВОЗ заявили о вспышке инфекций в Афганистане после землетрясения

Зафиксировано более 2 тыс. случаев ОРЗ, диареи и малярии

ЖЕНЕВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. инфекционных заболеваний, включая случаи острых респираторных заболеваний (ОРЗ), диареи и малярии, было зафиксированы в затронутой землетрясением провинции Кунар на востоке Афганистана.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По этой информации, организация направила 17 групп поддержки эпидемиологического надзора в затронутые бедствием провинции Нангархар, Кунар, Нуристан и Лагман. "Эти меры позволили выявить и зарегистрировать 2 142 случая инфекционных заболеваний в провинции Кунар, в том числе: 1 355 случаев острых респираторных инфекций, 571 случай острых диарейных заболеваний, <...> 114 подтвержденных случаев малярии, 102 случая подозрений на коронавирус", - указали в ВОЗ.