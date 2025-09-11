ANSA: Джорджо Армани оставил два завещания

У дизайнера не было детей, но остались две племянницы, племянник и младшая сестр

РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Итальянский модельер Джорджо Армани оставил два завещания, написанных им от руки и запечатанных в конверт. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его информации, содержание документов не раскрывается. Первое завещание датировано 15 марта, второе - 5 апреля. Нотариус Елена Терренги вскрыла конверт с документами 9 сентября, на следующий день после похорон модельера.

Отмечается, что у дизайнера не было детей, но остались две племянницы, племянник и младшая сестра.

Армани являлся одним из богатейших людей Италии (в 2025 году - четвертое место), журнал Forbes оценил его состояние в $11,6 млрд. Он был единственным акционером одноименной компании (Armani - одна из немногих итальянских марок, которые не были проданы иностранным инвесторам), а также креативным директором и председателем правления.

В настоящее время бренд Giorgio Armani насчитывает более 2 тыс. магазинов и бутиков в разных странах мира, имеет штат свыше 8,6 тыс. сотрудников. В 2024 финансовом году доход составил около €2,3 млрд.