В ведомстве призвали не переводить предоплату незнакомцам и не веритье слишком хорошим предложениям

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мошенники на сайтах объявлений часто используют поддельные документы, поэтому не стоит, не проверив информацию, переводить деньги незнакомцам и верить слишком хорошим предложениям. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"При мошенничестве на сайтах объявлений злоумышленники часто используют поддельные документы. Если вам присылают "селфи с накладной" или даже с паспортом - это не гарантирует ничего", - говорится в Telegram-канале управления.

В МВД подчеркнули, что документы легко изготовить, а фотографии являются частью схемы. "Всегда проверяйте информацию, не переводите предоплату незнакомцам и не верьте слишком хорошим предложениям. Берегите себя и свои деньги", - призвали в киберполиции.