Они находились в статусе терпящих бедствие в лесу с 9 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Двух женщин, пропавших в лесах Архангельской области, удалось найти живыми. Об этом сообщил представитель "ЛизаАлерт" в регионе Юрий Карлов.

"Женщины были найдены группой родственников на юге - юго-востоке в 17 километрах от точки пропажи", - рассказал он.

С 9 сентября они находились в статусе терпящих бедствие в лесу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что потерявшиеся в лесу, предположительно, шли по ручью. Поисковая группа шумела, взрывала петарды и патроны охотника, чтобы привлечь их внимание.