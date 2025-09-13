Собянин поблагодарил президента и москвичей за поддержку развития столицы

В Москве проходит вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, отметил столичный мэр

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего выступления на праздничном мероприятии в концертном зале "Зарядье" поблагодарил президента России Владимира Путина и жителей столицы за поддержку развития города.

"С праздником, с днем рождения Москвы! Хотел высказать слова благодарности нашему президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за внимание и поддержку развития нашего города, высказать слова благодарности правительству РФ, Государственной думе, Совету Федерации, всем, кто поддерживает Москву. Ну и, конечно, огромные слова благодарности москвичам, которые отдают нашему городу свою любовь, таланты, трудолюбие и благодаря которым так активно развивается наш любимый город", - сказал Собянин.

Он добавил, что, "несмотря на все известные сложности, последний период можно считать одним из самых динамичных в развитии города". "Москва достигла второго места в мире в рейтинге мегаполисов всего земного шара по валовому продукту, по экономике. В Москве проходит, по сути дела, вторая волна современной индустриализации. Развиваются все сферы экономики, включая и промышленные предприятия, транспорт, социальная сфера, креативная индустрия", - отметил мэр.

По словам Собянина, на фоне того, что происходит в западных городах, развитие столицы представляет собой разительный контраст. "Те, кто хотел нас обратить в депрессию, сами находятся в депрессии. А Москва с каждым годом становится краше и моложе", - заявил он.

Градостроительные достижения столицы

"За последние годы в Москве построено 30% дорог от всех дорог, которые были построены за всю историю Москвы. 70% инженерных сооружений - это тоннели, мосты, эстакады, путепроводы - 70% от того, что было построено за всю историю Москвы. И это все происходит в самых стесненных, сложных условиях действующего города", - констатировал Собянин.

Мэр объяснил, что сложность транспортной системы Москвы во многом обусловлена ее радиально-кольцевой структурой. "Построив четыре магистральных хорды, сегодня мы говорим о том, что мы в значительной степени решили эту проблему. По этим четырем хордам ежедневно проезжает около 1,3 млн автомобилей. Это больше, чем московская концевая дорога (МКАД - прим. ТАСС) пропускает машин. Это действительно серьезное достижение во всей транспортной инфраструктуре Москвы", - подчеркнул он.

Кроме того, за последние 15 лет в столице возведено 87% от общей протяженности линий метро и МЦК, которая была реализована за предыдущие 75 лет. "Это тоже серьезный успех. До 2028 года еще, кажется, далеко, но мы видим, что в 2028 году эта цифра будет круглой. Мы в два раза увеличим протяженность метро", - заверил Собянин.

По его словам, в 2026 году количество участников программы реновации, которые переедут в новые квартиры, достигнет 250 тыс. "Это дома, которые уже сейчас строятся, которые «на выходе», по которым люди уже получают ордера и переезжают. Четверть миллиона людей переедут из ветхого жилья в современные квартиры. Это тоже большое достижение", - резюмировал мэр.

Социальная инфраструктура

"Мы за последние годы реконструировали и построили заново 3 млн кв. м объектов здравоохранения. Это просто гигантский объем. Огромная программа, которую мы поставили перед собой и реализуем. И до 2030-го года оставшийся миллион кв. м будет построен и реконструирован. На 100% московское здравоохранение будет самым современным в мире", - анонсировал Собянин.

Кроме того, в 2025 году были полностью реконструированы 50 школ. "Это старые школы в сложившихся районах, спальных районах, которые морально и физически устарели. Таких школ у нас сотни. Мы приняли программу, по которой будет полная реконструкция таких школ. В этом году - первые 50, <…> и дети пришли заниматься уже вместо старых школ в новые фактически школы", - заверил мэр.

По его словам, данная программа будет с каждым годом развиваться. "Так, чтобы у нас не только в <…> новостройках были современные школы, но все школы Москвы были достойными. Это важное начинание", - пояснил Собянин.