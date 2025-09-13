У столицы для этого есть все, уверен мэр

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Развитие российской столицы сохранит динамичный темп. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в День города в концертном зале "Зарядье".

"Вы знаете, мне часто задают вопрос и моим коллегам по работе: зачем, зачем такими темпами развивается Москва? Поспокойнее, потише, поразмереннее. Вся жизнь впереди. Всегда говорим: <...> то, что можно сделать сегодня, надо не откладывать на завтра, - это первое; второе - мы столица великой страны, которая может быть только сильной, и на наших плечах ответственность, чтобы наша столица, столица нашей родины была лучшим городом на планете, для этого нужно работать и работать", - сказал мэр.

По его словам, Москва будет продолжать динамично двигаться вперед. "Для этого у нас есть все: у нас есть экономический потенциал, научный, у нас прекрасные трудолюбивые люди, которые живут в Москве, которые отдают свою жизнь, свои таланты развитию нашей Москвы. Поэтому я уверен, мы и впредь будем двигаться вперед такими же темпами, а, может быть, еще и большими. Ради России, ради Москвы, ради москвичей", - заверил Собянин, поздравив собравшихся с 878-м днем рождения столицы.