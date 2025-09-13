Создание Троицкой линии улучшило транспортную доступность для 1,2 млн москвичей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве. Церемония с участием столичного мэра Сергея Собянина прошла в День города по время посещения главой государства Национального космического центра.

С открытием движения поездов на новых станциях завершилось строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 25,2 км. В составе линии работают 11 станций - от "ЗИЛа" в Даниловском районе Москвы до "Новомосковской" в Коммунарке, в том числе открытые сегодня четыре станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ".

Создание Троицкой линии улучшило транспортную доступность для 1,2 млн москвичей, отмечается в материалах к церемонии.